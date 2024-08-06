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Париж-2024

Сегодня, 18:20

Аминева — о допуске интерсекс-боксеров на Олимпиаду: «Было бы хорошо, если бы они участвовали в отдельных соревнованиях»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России по боксу Азалия Аминева в разговоре с «СЭ» высказалась по поводу допуска на Олимпиаду интересекс-спортсменок Иман Хелиф из Алжира и Линь Ютин из Тайваня.

— Правильным ли, на ваш взгляд, было решение IBA дисквалифицировать Хелиф с чемпионата мира-2023?

— Да. Как раз это было после нашего поединка. Были поданы жалобы с нашей страны и других стран, чтобы проверить спортсменов. Результат все знают.

— Как к ней относились на том турнире вы и другие девушки?

— Когда ее дисквалифицировали, все были рады. Но когда узнали, что МОК допустил Иман к Олимпиаде, то все негодовали. МОК не прислушался к правилам IBA и встал на защиту таких спортсменов, как Иман и спортсмен Тайваня. Из-за этого Международный олимпийский комитет и попал в большой скандал.

— На ваш взгляд, их допускать не стоило?

— Было бы хорошо, если бы такие спортсмены, как Иман и другие, участвовали в отдельных соревнованиях и боксировали между собой. Таким образом, наш женский бокс оставили бы чистым, — сказала Аминева «СЭ».

Азалия Аминева и&nbsp;Иман Хелиф. «Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

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