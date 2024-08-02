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Париж-2024

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Адесанья — о скандале в боксе на Олимпиаде: «Мужчины не должны соревноваться с женщинами»

Алина Савинова
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мыслями об инциденте в женском боксе на Олимпиаде-2024.

В четверг, 1 августа, во время поединка 1/8 финала Игр в Париже итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя с Иман Хелиф из Алжира, которая в 2023 году не смогла пройти гендерный тест и была отстранена от участия в чемпионате мира по боксу.

«Мужчины не должны боксировать с женщинами. Лол, он даже не смог ее финишировать. Политика», — написал Адесанья в своих соцсетях.

Анджела Карини. Итальянка отказалась боксировать с провалившей тест на тестостерон алжиркой. Девушка разрыдалась от несправедливости

Карини во время поединка с Хелиф получила травму носа. По ее словам, было невыносимо терпеть боль, поэтому она решила сдаться. После объявлении победителя итальянка отказалась жать Хелиф руку и расплакалась от несправедливости.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о мировом безумии после победы Хелиф над итальянкой спортсменкой в турнире по боксу на Олимпиаде. А британская писательница Джоан Роулинг назвала позором допуск к Играм-2024 алжирской боксерши.

Бокс
Олимпиада
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