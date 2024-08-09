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«Один случай на тысячу». Обиднейшая ошибка выбила олимпийских чемпионов из волейбольного турнира

Ошибка Мола выбила олимпийских чемпионов из волейбольного турнира
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Андерс Мол.
Фото AFP
Роковое касание сетки ногой.

Действующие олимпийские чемпионы Андерс Мол и Кристиан Серум из Норвегии на Играх в Париже вылетели в полуфинале. Пара из Германии Нильс Элерс и Клеменс Виклер победила в трех сетах (2:1). Решающее очко немцы получили благодаря ошибке Мола, который коснулся ногой сетку.

Игра проходила в упорной борьбе: сборные обменялись победами в первых двух сетах и упорно шли в заключительной партии. При счете 14:13 в пользу немцев норвежцы сравняли счет. Однако Германия запросила просмотр эпизода. Судьи обнаружили нарушение со стороны Мола — коснулся сетки ногой, что встречается достаточно редко. В итоге 14:14 превратились в 15:13 в пользу Германии, которая вышла в финал, где сыграет со Швецией.

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«Это худший способ проиграть, — ошеломлен эксперт норвежского медиакорпорации NRK Вегард Хойдален. — Такое случается один раз из тысячи. И сейчас это происходит в полуфинале Олимпийских игр».

Сами игроки разделяют разочарование норвежских экспертов. Также они видят одной из причин поражения огромную разницу в отдыхе между ними немецкими волейболистами. После четвертьфиналов Мол и Серум имели на восстановление всего 20 часов, Элерс и Виклер — почти двое суток. Тренер Норвегии Каре Мол даже обсудил этот вопрос с организаторами, чтобы не допустить повторения в будущем.

«Это немного расстраивает, — рассказал Серум. — Организаторы могли бы лучше составить расписание, чтобы было честно. Странно, что такое случается, но это произошло. Конечно, у нас есть турниры, на которых мы играем один-два матча в день».

Фото Reuters

В матче за третье место норвежская пара встретится с представителями Катара Шерифом Юнуссом и Ахмедом Тиджаном. На прошлой Олимпиаде Мол и Серум завоевали золотые медали, в финале обыграв россиян Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского. Игры в Париже норвежцы могли пропустить, так как Мол в марте сломал ногу, но успел восстановиться.

«Сейчас мы немного разочарованы и подавлены, — поделился Мол. — Но мы воспользуемся завтрашним днем, чтобы вернуться, нам очень хочется увезти отсюда медали. Мы должны усердно работать для этого. Бронза на Олимпийских играх — это тоже невероятно хорошо».

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