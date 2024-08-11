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Пляжный волейбол

Париж-2024

Сегодня, 15:10

Трогательный момент на пляжном волейболе. Диджей помирил бразильянок с канадками в финале Игр, включив хит Джона Леннона

Диджей на Олимпиаде во время финала пляжного волейбола включил песню Джона Леннона
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Анна Патрисия/Эдуарда Сантос (Дуда) и Мелисса Хумана-Паредес/Брэнди Уилкерсон.
Фото Reuters
Парень разрядил обстановку известной песней.

Женские медальные матчи олимпийского турнира по пляжному волейболу получились более захватывающими, чем мужские, где никто не удивился победе шведов — Давида Амана и Йонатана Хелльвига. Встреча скандинавов с немецкой парой Нильс Элерс/Клеменс Виклер прошла без особого накала и закончилась за два сета.

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Бронзу (тоже ожидаемо) забрали норвежцы. Андерс Мол и Кристиан Сорум не попали в финал из-за обиднейшей ошибки на блоке, но в игре за третье место не оставили шансов представителям Катара — Шерифу Юнуссу и Ахмеду Тиджану.

Два сета для решающих матчей Олимпиады — совсем скромно. Зато женщины подарили фанатам пляжки закрученный финал с тай-брейком. В битве за золото сошлись бразильская пара Анна Патрисия/Эдуарда Сантос (Дуда) и канадки — Мелисса Хумана-Паредес и Брэнди Уилкерсон. Матч затянулся до третьего сета — и не обошелся без спорных моментов, а также разборок на песке.

Фото Reuters

После одного из эпизодов в решающей партии при счете 11:7 в пользу южноамериканок арбитру даже пришлось предъявить желтую карточку канадке Уилкерсон. Однако главным героем момента стал диджей, обеспечивавший музыкальное сопровождение встречи. Пока судьи изучали видеопросмотр, он включил популярную композицию Джона Леннона Imagine. В ней легендарный музыкант группы Beatles призывал к миру и единству на планете.

Спортсменки и болельщики оценили импровизацию диджея. Волейболистки, которые еще пару секунд назад горячо спорили друг с другом, улыбались и аплодировали, а стадион начал подпевать. После матча Уилкерсон рассказала журналистам, что спорный эпизод стал недоразумением.

— Мы очень взволнованы, приходят партнеры, судьи. Так что это был небольшой беспорядок. Но после игры и даже еще на площадке после момента мы сразу же обнялись, — сказала канадская волейболистка.

Итогом же финала стала победа бразильянок — они не упустили преимущество в счете и завоевали золото. Бронза — у швейцарского дуэта Тане Хюберли/Нине Брюннер.

Олимпиада
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