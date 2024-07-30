Стояновский: «До сих пор тяжело видеть телесюжеты из Парижа, особенно про пляжный волейбол»

Серебряный призер Игр в Токио в пляжном волейболе Олег Стояновский заявил, что не может до конца смириться с отсутствием возможности выступить на Олимпиаде в Париже.

«Эту Олимпиаду я буду смотреть поскольку-постольку, специально не буду отслеживать трансляции. Но до сих пор тяжело видеть телесюжеты из олимпийского Парижа, особенно когда это касается твоего вида спорта. Ты понимаешь, что мог быть там, и это неприятно, хотя я более-менее свыкся с ситуацией, но до конца этого невозможно сделать. У нас есть много других соревнований помимо Олимпиады. Но Игры, конечно, являются главным стартом жизни. Надеюсь, что в 2028 году в Лос-Анджелесе у нас будет возможность выступить», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Стояновский стал серебряным призером Игр 2021 года в Токио вместе с Вячеславом Красильниковым, двумя годами ранее они выиграли золото чемпионата мира в Германии.