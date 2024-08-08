США уверенно прошли Нигерию. Таурази в двух матчах от суперрекорда

Бриттни Грайнер тоже в деле.

Олимпиада. Баскетбол

1/4 финала. Женщины

США — Нигерия — 88:74

С: Уилсон (20 + 11 подборов), Янг (15), Стюарт (13), Грайнер (11).

Н: Амукамара (19), Оконкво (17), Калу (16).



Австралия — Сербия — 85:67

А: Смит (22 + 13 подборов), Мелбурн (18), Джордж (18).

С: Ногич (17), Дугалич (14), Раца (10 + 7 подборов).



Бельгия — Испания — 79:66

Б: Мессеман (19 + 9 подборов), Линскенс (19 + 8 подборов).

И: Густафсон (21 + 7 подборов), Касорла (13).



Франция — Германия — 84:71

Ф: Жоаннес (24), Уильямс (15), Шери (10).

Г: Н. Сабалли (20 + 13 подборов), Питерсон (15), Гюлих (11).



Полуфиналы

США — Австралия

Бельгия — Франция

Женские четвертьфиналы на баскетбольном олимпийском турнире (в отличии от мужских) прошли без серьезной борьбы. Все фавориты довольно легко гарантировали себе путевки в следующий раунд и теперь определят две лучшие команды турнира. Герой дня — экс-центровая БК УГМК Эмма Мессеман. Антигерой — Ивонн Андерсон.

За рекордом

Матч женских сборных США и Нигерии посетило много почетных гостей. Среди них два MVP НБА — Леброн Джеймс и Дирк Новицки, еще два члена Dream Team — Бэм Адебайо и Девин Букер, а также пловец Майкл Фелпс и пловчиха Кэти Ледеки. Букер выделялся тем, что снимал происходящее на небольшую камеру. Видимо, хочет запечатлеть как можно больше событий на своей второй Олимпиаде (говорят, что Джей Ар Холден не выпускал камеру из рук на Играх-2008 в Пекине).

Правда, сюжет матча выдался очень предсказуемый. Американки всерьез отнеслись к своим соперницам. Все-таки большинство баскетболисток Нигерии имеют опыт игры в NCAA, а сейчас выступают в неплохих европейских клубах. Однако класс игроков все-таки был несопоставим. Когда лидеры сборной США включилась хотя на 80% в защите, то у представительниц Нигерии ничего не получалось в нападении.

Фото AFP

Да, выделялась Промис Амукамара, смело проходившая под щит и Эми Оконкво, забившая 8/8 — с линии штрафных. Но этого было недостаточно, чтобы приблизиться к США, которую вела за собой Эйжа Уилсон. Лучшая баскетболистка сезона WNBA по версии ESPY показала великолепную реализацию (9/11 — средних бросков). Очень полезно свои 19 минут отыграла Брианна Стюарт, свои снайперские качества продемонстрировала Келси Плам (2/3). А вот известная своими дальними попаданиями Сабрина Ионеску (все видели ее дуэль со Стефом Карри на Звездном уикенде) провела на паркете всего шесть минут, набрав скроменые 2 очка. Зато игровое время нашлось для ветеранов: почти 16 минут для 33-летней Бриттни Грайнер и и 14,5 минут для 42-летней Дайаны Таурази.

Для легенды «Финикса» это уже шестая Олимпиада. На предыдущих пяти Таурази побеждала со сборной США. Если выиграет и в Париже-2024, то станет самой титулованной в олимпийском баскетболе. Сейчас пять медалей, кроме Дианы, имеет только Сью Берд, завершившая карьеру в 2022 году. У мужчин по три золота у Кармело Энтони и Кевина Дюранта. Последний совсем скоро может стать четырехкратным олимпийским чемпионом.

Фото Reuters

Волшебство Мессеман

Грайнер известная российским болельщика по выступлениям за БК УГМК (и по громкому судебному процессу) может выиграть свое третье золото. Бриттни попавшая в сборную во многом из-за старых заслуг (не самый удачный сезон в WNBA) пока выпадает из ритма своей сборной в нападении, но по-прежнему очень хороша в защите. Посоперничать с ней в Париже может, пожалуй, только ее экс-партнер по клубу из Екатеринбурга Эмма Мессеман.

Знаменосец сборной Бельгии проводит выдающийся турнир. Двукратный MVP Евролиги и MVP финала женской НБА на Играх-2024 в среднем набирает 24,5 очка, 6,5 подбора и 4,5 передачи. Эмма практически в одиночку переиграла Испанию, показав сумасшедшую линейку: 19 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота.

Фото Reuters

Чтобы пробиться в финал бельгийкам надо обыгрывать хозяек паркета. В своем четвертьфинале Франция не смогла остановить сестер Сабалли (30 очков на двоих), но обыграла сборную Германии за счет высокого процента дальних попаданий (11/27 — 40,7%). Посмотрим, помогут ли Марин Жоаннес и компании домашние кольца в полуфинале.

А вот США играть с Австралией, которая катком прошлась по крепкой сборной Сербии («+18»). В конце 2020-го сербская федерация натурализовала американскую разыгрывающую Ивонн Андерсон, которая в этом сезоне была признана лучшим защитным игроком Евролиги. Ивонн тянула на себе сборную на групповом этапе, но провалилась в четвертьфинале. Всего шесть очков при пяти потерях. Зато классный матч провела новичок БК УГМК Йованна Ногич, но ее 19 баллов за эффективность оказалось недостаточно. Австралия забрала три четверти из четырех, подтвердив статус фаворита.