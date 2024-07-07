Греция Адетокунбо не пустила Дончича на Олимпиаду. Но поступок Луки заслуживает уважения

Звездный словенец отказался от отдыха ради страны.

Олимпийская квалификация-2024. Пирей, Греция

Греция — Словения — 96:68 (32:14, 15:19, 19:17, 30:18)

Греция: Уолкап (19 + 6 подборов), Я. Адетокунбо (13).

Словения: Дончич (21 + 7 подборов + 5 передач).



Хорватия — Доминиканская Республика — 80:77 (16:15, 21:17, 16:21, 27:24)

Хорватия: Зубац (25 + 9 подборов), Шарич (14), Смит (14), Хезонья (12).

Доминикана: Дуарте (17 + 4 перехвата), Монтеро (13), Фелис (13).

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокунбо в шаге от того, чтобы впервые сыграть на Олимпиаде. В полуфинале квалификации его Греция смогла выбить Словению Луки Дончича. Разыгрывающий «Далласа» уже успел пошуметь на прошлых Играх-2020 в Токио, теперь, видимо, пришел черед Янниса. Если, конечно, Хорватия не преподнесет сенсацию в финале.

Без помощников

Олимпийские квалификации по баскетболу в этот раз проходят в Испании (Валенсия), Латвии (Рига), Пуэрто-Рико (Сан-Хуан) и Греции (Пирей). Большего всего внимание нейтральных болельщиков было приковано к битве в Пирее, где играли, пожалуй, две главные звезды современного НБА: Адетокунбо и Дончич. Первый уже успел выиграть чемпионство для «Милуоки», второй в прошлом месяце довел «Даллас» до финала, где команда Джейсона Кидда не нашла аргументов против сбалансированного «Бостона» Джо Маззуллы. Интересно, что пятая игра финальной серии закончилась 18 июня, а уже 24 июня Лука был в расположении сборной Словении. И это несмотря на тяжелейший сезон и целый набор микротравм. Все помнят видео, когда перед второй игрой финала персонал «Далласа» тейпировал почти все тело словенца.

Лука Дончич в матче против сборной Греции. Фото AFP

Уже 28 июня Лука вышел на товарищеский матч с Бразилией и помог своей сборной победить (32 очка, 7 передач и 7 подборов). На групповом этапе квалификации Дончич продолжил доминировать. Два трипл-дабла подряд в победном матче с Новой Зеландий (36 очков, 10 передач и 11 подборов) и в проигранной игре с Хорватией (26 очков, 10 передач и 11 подборов). Этого было достаточно, чтобы выйти в полуфинал. Правда, поражение от хорватов вывело команду Александра Секулича на хозяев паркета.

Греция благодаря 32 очкам Янниса и отличной игре задней линии (Уолкап + Калатес) разгромила Доминикану, а затем легко переиграла сборную Египта. Адетокунбо получил отдых в игре с египтянами, поэтому на полуфинал тяжелый форвард вышел свеженьким. Чего не скажешь про Дончича, которому пришлось отыграть львиную долю времени в матче с Новой Зеландией, где решалась судьба словенцев.

Во многом из-за усталости Луки никакой интриги в матче Греция — Словения не было. Команда Вассилиса Спанулиса начала игру с рывка 11:0, а к перерыву выигрывала «+14». Яннис играл не так часто (его берегут на финал), но за 21 минуту на паркете он был максимально эффективен («+31»). Особенно в защите, где он пресекал все попытки Джоша Нибо, когда американец решался на проходы в трехсекундную зону. В последние годы словенцы дважды угадывали с натурализованным игроком: Энтони Рэндольф (на победном Евробаскете-2017), Майк Тоби (на Олимпиаде-2020, где словенцы дошли до полуфинала). С Нибо этот фокус не прошел. Форвард «Маккаби» не смог стать второй скрипкой команды в атаке. Да и других помощников у Дончича не нашлось.

Клемен Препелич и Зоран Драгич не молодеют, Влатко Чанчар провалился в решающий момент, главный герой Евробаскета-2017 Горан Драгич завершил карьеру. Словения превратилась в команду одного игрока. Так что их вылет вполне предсказуем. Чтобы обыграть такую обученную команду Спанулиса, Дончичу надо было сделать что-то исключительное. Однако он закончил матч с 10 потерями при всего 5 передачах.

«Мы хотели выключить Дончича из игры и отдать мяч Яннису. У нас это получилось, — подчеркнул главный тренер греков. — Все ребята проделали отличную работу. Защита — это командная работа. Атака идет от защиты. Я скажу это сейчас, когда мы победили. Я пришел, чтобы с честью и гордостью представлять свою страну. Я пришел установить культуру. Образ мышления и культура — вот что важно. Посмотрим, когда появятся результаты. Я очень доволен тем, что увидел за такое короткое время».

Яннис Адетокунбо. Фото AFP

Яннис против Зубаца

В финале грекам будет гораздо тяжелее. Золотое поколение хорватов (правда, без Бояна Богдановича, но с натурализованным Джалином Смитом) показывает добротный баскетбол в Пирее. Правда, в полуфинале они затратили гораздо больше сил, только в концовке дожав Доминиканскую Республику. После третьей четверти счет был равный — 53:53, а в заключительной атаке заключительной десяминутки защитник «Сакраменто» Крис Дуарте мог перевести игру в овертайм.

Хорватов за собой ведет Ивица Зубац. Центровой «Клипперс» набирает 24 очка, 11 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот в среднем за матч на квалификации (реализовал 30 из 36 попыток с игры и 12 из 13 штрафных). От его противостояния с Адетокунбо в финале будет зависеть очень многое.

«Я защищаюсь против него всю свою карьеру в НБА. Это всегда я, когда мы играем с «Бакс», — рассказал перед финалом Зубац. — Нужно всегда быть готовым к контакту. Он предпочитает быть инициатором. Нужно быть аккуратным в своих владениях, не терять мяч, чтобы не давать им играть в быстрый баскетбол. Но если это произошло, нужно формировать стену. Закрыть потенциальные дыры, которые он высматривает для прохода, и свести владение к тактической игре 5 на 5».

В других финалах олимпийской квалификации встретятся Латвия — Бразилия, Пуэрто-Рико — Литва и Испания — Багамские Острова (за Багамы выступают сразу три топ-игрока НБА: Деандре Эйтон, Бадди Хилд и Эрик Гордон). Победители финалов квалифицируются на Игры-2024.