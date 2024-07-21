Dream Team стыдно за матч с Южным Суданом. Леброн и компания точно забронировали золото Игр-2024?

Правда, конкуренты американцев тоже не впечатляют.

Товарищеские матчи сборной США

США — Южный Судан — 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24)

США: Джеймс (25 + 6 подборов + 7 передач), Дэвис (15 + 11 подборов), Эмбиид (14 + 7 подборов).

Южный Судан: Шайок (24), Джонс (15 + 11 подборов + 11 передач), Тор (14).



США — Сербия — 105:79 (28:28, 31:17, 24:13, 22:21)

США: Карри (24), Адебайо (17 + 8 подборов), Энтони Эдвардс (16 + 3 перехвата).

Сербия: Йокич (16 + 11 подборов), Аврамович (14), Петрович (11).



США — Австралия — 98:92 (32:21, 21:16, 23:24, 22:31)

США: Дэвис (17 + 14 подборов), Букер (16), Эдвардс (14).

Австралия: Лэндэйл (20 + 7 подборов + 6 передач), Гидди (17 + 8 подборов + 7 передач), Дэниелс (14 + 3 перехвата).



США — Канада — 86:72 (14:21, 27:12, 28:21, 17:18)

США: Эдвардс (13), Карри (12), Холидэй (11 + 5 подборов).

Канада: Барретт (12 + 5 подборов), Гилджес-Александер (10).

«Не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим игроков такого уровня, выступающих вместе в сборной США». Это слова лидера сборной Сербии Богдана Богдановича после крупного поражения от США в Абу-Даби. Действительно, Карри, Леброн, Эдвардс, Дэвис и другие звезды американцев выдали великолепный матч против сербов. Наглухо закрыли Николу Йокича, не позволили раскидаться Богдановичу и Мицичу. Как следствие — победа с разницей «+26». В других матчах с прямыми конкурентами американцы были не так убедительны, а вот в Лондоне едва не уступили Южному Судану.

Без Дюранта, но с проблемами

По ходу встречи Южный Судан вел «+16» во многом благодаря великолепной игре Карлика Джонса, которого пару лет назад предлагали подписать ЦСКА. Миниатюрный разыгрывающий успевал буквально везде, закончив матч с трипл-даблом. Однако во второй половине команда Стива Керра все-таки вспомнила о своем статусе и смогла дожать соперника в напряженной концовке. Леброн забросил победный лэй-ап за 8 секунд до конца.

«Думаю, что всей команде было стыдно после первой половины за то, что ее полностью переиграли и она отставала на 14 очков, — подчеркнул после матча Керр. — Не думаю, что Леброн был в восторге оттого, что я не выпустил его в стартовом составе в третьей четверти. Но вторая пятерка, которую была на паркете, отлично сыграла в защите. Я пару раз посмотрел вниз и увидел, как Леброн жаждет оказаться на площадке. Как только он вышел, он взялся за дело, так что он был великолепен. Еще надо сказать, что Южный Судан провел замечательный матч, нам повезло в концовке. Это позволило нам почувствовать, какими будут матчи в Париже и Лилле. Хорошее напоминание о том, что, когда команды играют против нас, это самый важный матч в их жизни, и мы должны ожидать, что все будут играть именно так».

Сам Джеймс заявил, что такие матчи дают много полезной информации.

«Честно говоря, такие конкурентные игры на уровне сборных мне нравятся даже больше, чем разгромы. По крайней мере мы прошли проверку. Плюс давайте не будем умалять достоинства команды Южного Судана. Они показали очень хороший баскетбол, и именно поэтому матчи выигрываются на площадке, а не на бумаге. В Париже с нами все будут биться, как в последний раз. Мы главный раздражитель для всех».

Еще важный момент: пока США играют без лучшего бомбардира в своей истории Кевина Дюранта. MVP Олимпийских игр-2020 в Токио восстанавливается после повреждения икроножной мышцы. По словам генерального менеджера Dream Team Гранта Хилла, форвард «Финикса» успеет восстановиться к началу олимпийского турнира.

Стефен Карри (№4) в матче против сборной Южного Судана. Фото Global Look Press

MVP за бортом

Отметим, что сам Хилл находится под серьезным давлением. После провала на ЧМ-2023 каждое его действие рассматривается под лупой. Так, замена травмированного Кавая Ленарда на Деррика Уайта вызвала не только критику профильных СМИ, но и загадочного сообщения от MVP недавно завершившегося финала НБА Джайлена Брауна. Своей игрой защитник «Бостона» действительно заслужил быть в числе двенадцати лучших американских игроков, но что-то пошло не так.

Хиллу пришлось оправдываться: «Моя задача — собрать команду единомышленников. Мне очень непросто оставлять за пределами состава людей, за которыми я наблюдал по ходу сезона и плей-офф. Людей, которые стали MVP финальной серии, ранее уже играли за сборную и побеждали с ней. Людей, которых я уважаю и ценю, за игрой которых слежу с наслаждением. Но моя задача и моя ответственность — собрать команду, в которой игроки будут подходить друг другу, которым будет комфортно не только на паркете, но и за его пределами».

Существует мнение, что Брауна не взяли из-за давления многолетнего технического спонсора американцев Nike. Баскетболисты «Селтикс» в последние годы критически высказывались о компании. «На протяжении большей части карьеры я носил Fila. Наверное, такое мнение — это чья-то шутка. Мы гордимся партнерством с Nike... Наш приоритет — создание боеспособной команды», — прокомментировал эту информацию Хилл.

Впрочем, если США не выиграют золото, то своего места лишится не только Керр, но и Хилл. И тогда за отказ от Джайлена (и, возможно, Кайри Ирвинга) они получат по полной. При этом сказать, что конкуренты Dream Team готовы всерьез бросить вызов действующим чемпионам, — пока выглядит фантастическим сюжетом. В олимпийском баскетбольном турнире, который длится всего одну неделю, на первый план выходит физическая готовность. Нужно играть через день. Поэтому все решат длина и качество скамейки. У США она запредельная, не то что в прошлом году в Маниле.