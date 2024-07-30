Франция едва не опозорилась в уникальном матче Олимпиады: разница в росте двух игроков больше 50 сантиметров!

Сборная Японии уступила фавориту группы В только в овертайме.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Япония — Франция — 90:94 ОТ (25:32, 19:17, 20:20, 20:15, 6:10)

30 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Баскетбольный турнир Олимпиады в самом разгаре. Зрители, выбравшие для просмотра матч Франции и Японии, совершенно не пожалели об этом. Команды из группы В подарили игру-триллер, которая затянулась до дополнительного времени. Европейцы вырвали победу в овертайме, но матч запомнился не только интригой и близким счетом. Франция и Япония установили необычный рекорд Олимпиады: по разнице в росте между двумя игроками разных сборных.

Некоторые фотографии этого матча могли навеять мысли о фотошопе, но нет! На паркете встретились самый низкий и самый высокий баскетболисты Игр. Рост японца Юки Тогаши, если верить официальному сайту Олимпиады, — 167 сантиметров. Француза Виктора Вембаньяма — 224. Только представьте, каково японскому защитнику в единоборствах против габаритного соперника. Разница в росте составила 57 сантиметров и стала рекордной в истории Олимпиад.

Фото Reuters

Франция перед матчем считалась очевидным фаворитом. И гигант (даже по меркам баскетбола) Вембаньяма из «Сан-Антонио Сперс» — один из лидеров сборной. Однако японцы были очень близки к сенсации. За 16 секунд до конца основного времени после двух реализованных штрафных бросков от Юки Кавамуры азиаты вели в четыре очка. Французов спас от позора Маттье Стразель: он попал из-за дуги с фолом, после чего забил штрафной и сравнял счет за 10,2 секунды до конца 4-й четверти (84:84).

Решение арбитра в концовке матча вызвало массу споров. Кавамура, который сфолил на Стразеле, считает, что не нарушал правила.

— Я думаю, что фола не было. Но Стразель — хороший снайпер. Это был сложный бросок, и он его реализовал. Мы проиграли матч. Мне нужно играть лучше, — приводит слова японца Basketnews.com.

Вембаньяма остался под впечатлением от спасительного трехочкового Стразеля. Виктор назвал бросок партнера лучшим в его жизни.

В овертайме фаворит не упустил игру. Французы добились победы (94:90) и поднялись на первое место группы В. Японцы после двух поражений (в первом матче сборная уступила Германии) сохраняют шанс на плей-офф, если обыграют Бразилию и попадут в число двух лучших команд с третьих мест.