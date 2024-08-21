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Париж-2024

Сегодня, 17:30

Американцы недовольны допинг-тестами после победы на Олимпиаде. Звезды НБА возмущены отношением

Игрокам сборной США пришлось пройти допинг-тест сразу после победы на Олимпиаде-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Стеф Карри и Кевин Дюрант.
Фото AFP
Стефу Карри и Кевину Дюранту не дали отпраздновать успех в Париже.

Американское антидопинговое агентство (USADA) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) находятся в худшей точке своих взаимоотношений. Заокеанское ведомство могут лишить статуса соответствия — со всеми до боли знакомыми россиянам последствиями, включая отмену Олимпиады в Лос-Анджелесе-2028. На этом фоне лидеры сборной США по баскетболу пожаловались в интервью, что им испортили момент празднования успеха на Играх-2024 в Париже. Поскольку в минуту триумфа к ним подошли допинговые офицеры с проверками. Тут сразу все и вспомнили, насколько лояльнее относятся к допингу в НБА, как и в других профессиональных лигах Америки. Настало время перемен?

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Приставучие допинг-офицеры

Сборная США по баскетболу образца Олимпиады-2024 в Париже оставила противоречивые о себе впечатления. С одной стороны, все-таки добилась результата и выиграли все матчи на турнире. С другой — американцы собрали абсолютно всех доступных им суперзвезд и мечтали повторить эффект Dream Team Барселоны-92. Однако реальность оказалась более сложной. Кто знает, где остались бы Леброн Джеймс и компания, поведи себя иначе судьи в полуфинале с Сербией или промахнись несколько раз Стеф Карри? И все же золото за Америкой, и теперь герои нации раздают интервью по возвращении домой. Где среди прочего Энтони Эдвардс посчитал нужным пожаловаться на приставучих допинговых офицеров на ОИ. Во время беседы на Fanatics Fest в Нью-Йорке Эдвардс пожаловался, что ему вместе со Стефом Карри и Кевином Дюрантом даже не дали возможности отпраздновать победу и увели на контроль.

Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрант с золотыми медалями Олимпиады в Париже.
Фото AFP

«Мы даже не смогли по-настоящему прочувствовать момент триумфа в раздевалке, потому что мне, Кевину и Стефу пришлось идти на допинг-тест или что-то в этом роде», — сказал Эдвардс с явным недовольством. Неловкость момента постарался сгладить экс-баскетболист НБА, а ныне эксперт ESPN Джален Роуз. Роуз пошутил, что интерес допинг-офицеров к Стефу Карри вполне объясним, поскольку трудно найти логичное объяснение тому перформансу который устроил Карри в финале против Франции. «Они правильно сделали, что повели Стефа на проверку, он сделал матч, — сказал Роуз. — Его броски... Это было какое-то безумие». Не умаляя таланта Карри, все же не хочется уходить в сторону от главного вопроса. Профессиональный баскетболист удивляется тому, что сразу после матча его уводят из раздевалки тестировать на допинг. Как такое вообще может быть?

В ВАДА хотят лишить НБА независимости

В систему ВАДА соревнования под эгидой НБА не входят. Однако за допингом в лиге, разумеется, следят. Внесезонное тестирование ограничено, тесты проводят чаще всего по ходу регулярного чемпионата и плей-офф. Что касается частоты проверок, то игроки проходят случайные допинг-тесты до четырех раз за сезон. При этом лига фокусируется скорее на запрещенных веществах и стимуляторах, гораздо меньше внимания уделяя стероидам и гормону роста, что, конечно, порождает различные теории заговора. Кроме того, в допинговом регламенте лиги нет правил касательно биологического паспорта и процедуры принятия различных инъекций. Ведь, согласно кодексу ВАДА, дисквалификацию можно получить и не принимая никаких запрещенных веществ, а просто не сообщив вовремя свое местоположение в системе АДАМС или нарушив другие тонкие нюансы регламента по медицинским процедурам, например превысив объем укола или капельницы с разрешенным веществом.

ВАДА. ВАДА против USADA: оказывается, минимум три американца с допинг-нарушениями соревновались в статусе тайных агентов

НБА как частная структура независима от международной допинговой системы — и это одно из ключевых претензий к американскому спорту со стороны ВАДА. Недавно конфронтация вышла на новый уровень, после того как основатель Всемирного антидопингового агентства и первый президент ВАДА Дик Паунд заявил, что его организация может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) не соответствующим кодексу ВАДА из-за расследования в отношении китайских пловцов. В ВАДА недовольны тем, что американцы отказывают международным антидопинговым структурам в независимости, притом что их собственные лиги не подконтрольны никому. Кроме того, волнения в ВАДА вызывает и так называемый закон Родченкова, согласно которому в американской юрисдикции оказываются чиновники из мира спорта, которых прежде принято было считать наднациональными персонами. Так что Эдвардс, сам того не зная, подкинул дров и в без того пытающую топку.

Баскетбол
НБА
Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Кевин Дюрант
Стефен Карри
ВАДА
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