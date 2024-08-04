Сербия вышла в плей-офф и может встретиться с США только в финале. Как далеко пройдет команда Йокича?

Подопечные Пешича обыграли Южный Судан, который заслужил аплодисментов за групповой этап.

Олимпиада. Групповой этап

США — Пуэрто-Рико — 104:83

США: Эдвардс (26), Эмбиид (15), Дюрант (11), Тейтум (10+10 подборов)

Пуэрто-Рико: Альварадо (18), Ромеро (12+10 подборов), Форд (10)

Сербия — Южный Судан — 96:85

Сербия: Богданович (30 + 8 передач), Йокич (22 + 8 подборов), Мицич (15)

Южный Судан: К. Джонс (17 + 8 передач), Шайок (17), Омот (14)

Четвертьфиналы

Сербия — Австралия

Германия — Греция

Франция — Канада

США — Бразилия

Последний день группового этапа баскетбольного турнира Олимпийских игр хранил одну большую интригу. Сможет ли лучшая африканская сборная — Южный Судан — пробиться в плей-офф. Для этого Карлику Джонсу и компании надо было обыграть Сербию или уступить братушкам, но с разницей «-1». При минимальном поражении Греция во главе с Яннисом Адетокунбо не попадала бы в заветную восьмерку. И такой сценарий вполне мог воплотиться в жизнь: в начале четвертой четверти новичок «Маккаби» Уэньин Гэбриэл мощным данком вновь сократил разницу в счете до одного очка. Пешич взял минутный перерыв, после которого его игроки вышли на паркет сверхмотивированными, и быстро лишили суданцев мечты побороться за медали Игр.

Сага с Эмбиидом

Начался же игровой день матчем США. Впрочем, большого интереса в противостоянии Dream Team и Пуэрто-Рико — слабейшей командой Олимпиады — не было. Стив Керр дал больше игрового времени игрокам, которые были мало задействованы в двух стартовых матчах и, скорее всего, будут проводить мусорное время в плей-офф. Один из таких ребят — главная звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. С Сербией он сыграл 11 минут (неудачно), с Южным Суданом — на паркете не появлялся. Зато против пуэрториканцев отыграл почти 23 минуты, набрав 15 очков, 3 подбора, 2 передачи при 2 потерях.

Местные болельщики продолжают освистывать Джоэла, который в июле 2022 года получил гражданство Франции как «иностранец, натурализация которого представляет исключительный интерес». Однако в сентябре того же года уроженец Камеруна стал гражданином США и принял решение выступать за американскую сборную. И звезда НБА в среду, 3 августа, ответил зрителям, помахав им рукой и показав, что не слышит их гула. Затем американец бросил из-за дуги, однако мяч упал в аут, не задев кольца.

«Мне всегда это нравилось, — признался после матча Эмбиид. — Многие думают, что это ненависть. Я вижу в этом свисте любовь и уважение болельщиков. Если бы я не был хорошим баскетболистом, ко мне бы не было такого отношения. Поэтому я считаю, что мне повезло, и именно поэтому я взаимодействую с ними. Я взаимодействую с такими зрителями, потому что, как я уже сказал, мне повезло находиться здесь. К тому же, я играл и в худших условиях. В Филадельфии освистывают своих игроков больше, чем противников. Иногда кажется, что наши болельщики настроены против нас, хотя должны быть настроены против противника».

Посмотрим, будет ли Керр пользоваться услугами Джоэла в плей-офф или теория, что американцы взяли топового центрового, чтобы не усиливать Францию, окажется верной. Хотя соперник американцев по первому раунду довольно легкий. Вряд ли Бразилия с очень возрастным составом сможет что-то противопоставить Кевину Дюранту и компании. А вот полуфинал с победителем пары Канада — Франция, наверняка, быть интересным зрелищем.

Леброн Джеймс (№6) в матче против Пуэрто-Рико. Фото Reuters

Шансы для Сербии?

В другой части сетки действующие чемпионы мира немцы сыграют с Грецией, а Сербия померится силами с Австралией. Сербы на протяжении трех четвертей нервировали своих фанатов в матче с Южным Суданом, но одного рывка в середине заключительного отрезка хватило, чтобы уверенно закрыть матч. Точные трехочковые от Богдана Богдановича и Василие Мицича, перехват Марко Гудурича и легкие два очка от Николы Йовича («+9»).

Игроки Южного Судана не опускали руки, бились за каждый мяч и в концовке сократили разницу до семи очков, но рассчитывать на большее было сложно. Фолы привели к штрафным, которые сербы хладнокровно реализовали. Заслуженная победа Сербии и выход в плей-офф со второго места. Суданцы заняли третью строчку, отрезками показав очень качественный баскетбол. Но чтобы противостоять лучшим сборными мира, имеющим в своих составах MVP НБА, этого мало. Когда африканская команда теряла свой кураж, то довольно быстро теряла интерес к игре. Вязкий европейский баскетбол им точно не по душе.

Так суданцы, имевшие большую симпатию нейтральных болельщиков, пропустили в плей-офф другую команду занявшую в своей группе третье место — Грецию. Команда Вассилиса Спанулиса попытается остановить немцев, но сделать это будет чрезвычайно сложно. Да, мы видим лучшую версию Греции за последние 10 лет, но Германия больно уж хороша. Уверенная победа над Францией лишнее тому подтверждение.

А вот сербы должны проходить Австралию, которая хоть и собрала мощный состав, но не демонстрирует в Париже цельного баскетбола. Греки и канадцы их полностью переиграли. Почему бы не повторить этот и коллективу Николы Йокича?

Поэтому потенциальный полуфинал Германия — Сербия, — кажется очень реалистичным. Напомним, что вся стадия стадия плей-офф пройдет в столице Франции. Все четвертьфиналы будут сыграны 6 августа. Полуфиналы — 8 августа, финал и матч за третье место — 10 августа.