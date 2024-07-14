Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 15:40

Грайнер может пропустить Олимпиаду из-за травмы. В сборной США ей уже подбирают замену

Баскетболистка Бриттни Грайнер может пропустить Олимпиаду из-за травмы
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Баскетболистка Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер.
Фото USA Today Sports
История возвращения американки на Игры после тюремной саги под угрозой.

Спустя полтора года мало что напоминает об уголовном прошлом Бриттни Грайнер. Она снова лидер «Финикса», из которого когда-то уезжала в Китай, а затем — в Россию. Пусть годы и берут свое, Грайнер и сегодня можно назвать одной из самых заметных баскетболисток женской НБА и женского баскетбола в целом. Ее место в составе олимпийской сборной США не подлежало сомнению. Помешать некогда осужденной в России спортсменке выступить в Париже в звездно-полосатых цветах могут лишь обстоятельства непреодолимой силы. И тяжелая травма Бриттни незадолго до старта Игр — как раз тот самый случай.

Бриттни Грайнер (в&nbsp;центре). Отсидевшая в российской тюрьме Грайнер попала в заявку сборной США на Олимпиаду. Американка вновь в форме?

Проблемы со здоровьем у половины сборной США

Если учитывать все обстоятельства, через которые Грайнер прошла в 2022-м, ее участие в Играх в Париже имеет сильный символический подтекст. Только вот жизнь — не режиссер Голливуда, и хеппи-энды тут не гарантированы. В минувшую пятницу Бриттни получила травму во время матча WNBA между «Финикс Меркьюри» и «Индиана Фивер». Олимпиада стартует уже 26 июля, и вопрос о том, сможет ли возрастная баскетболистка на них поехать после растяжения паха — далеко не праздный. Подробностей о том, насколько проблемы со здоровьем у Бриттни серьезные, нет, однако сроки для восстановления очень сжатые. Еще меньше времени у американцев, для того чтобы провести замены в заявке на ОИ. Грайнер, разумеется, числится в предварительном составе, только вот даже с учетом ее статуса держать спортсмена без шансов его использовать...

Баскетболистка Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер.
Фото USA Today Sports

Олимпиада — это явно не тот случай, когда у тренеров есть опции для подобного поведения. К тому же у американцев и так кадровые проблемы. У звезды «Миннесоты Линкс» Нафисы Коллиер — осложненный подошвенный фасциит, у подруги по команде Грайнер Дайаны Таурази — проблемы с коленом, нападающая «Нью-Йорк Либерти» Брианна Стюарт рискует пропустить ОИ из-за разрыва правого подколенного сухожилия. Конечно, у американцев хватит игроков еще на три-четыре состава, и даже потеря сразу всех перечисленных игроков не пошатнет их статус как фаворита. И все же на главный старт четырехлетия хочется ехать во всеоружии. Грайнер, помимо своего политического веса, была лидером и на паркете. Так что тренеры сборной США наверняка до последнего будут цепляться за нее. Только вот дедлайн все ближе — и решение надо принимать чуть ли не сейчас.

Бриттни Грайнер. Американцы взяли на Олимпиаду отсидевшую в России Грайнер, но проигнорировали юную суперзвезду

Грайнер могут заменить восхитившей лигу новичком

После того как Грайнер столкнулась с товарищем по команде и сборной Калией Коппер во второй четверти злосчастного матча «Финикс» — «Индиана», на паркет в тот вечер центровая «Меркьюри» так и не вернулась. После чего в американских соцсетях началась паника, а спортивные медиа США стали рассуждать о возможной замене Бриттни на звездного новичка WNBA Кейтлин Кларк. Первый номер драфта этого года дебютировала в лиге этим летом и с ходу переписала сразу несколько рекордов. К примеру, она быстрее всех в истории женской НБА (после 15 первых игр в лиге) достигла суммарного результата в 200 очков, 75 подборов и 75 результативных передач, а после 19 — рубежа в 300 очков, 100 подборов и 100 передач также первой в истории, на три игры быстрее предыдущих рекордсменок Андреа Стинсон и Шеннон Джонсон.

Баскетболистка Кейтлин Кларк
Кейтлин Кларк.
Фото USA Today Sports

В июле в победном матче против лидирующих в лиге «Нью-Йорк Либерти» Кларк стала первым в WNBA новичком, сделавшим трипл-дабл (19 очков, 13 результативных передач и 12 подборов за матч). Также Кларк стала третьей за историю WNBA баскетболисткой, за первые шесть игр в лиге набравшей больше 100 очков, 30 подборов и 30 передач, а также третьей, кто за первые 10 игр набрала больше 150 очков, 50 подборов и 50 передач. Она — доминирующий игрок, чьи выступления вызывают колоссальный интерес. На первый предсезонный матч Кларк на домашней площадке «Индианы» собрались свыше 13 тысяч зрителей — в три с лишним раза больше, чем в среднем на матчи «Фивер» в предыдущем регулярном сезоне.

Первые пять официальных домашних матчей с ее участием посетили больше зрителей, чем за все 22 домашние игры клуба за год до этого. Гостевой матч «Индианы» против «Вашингтон Мистикс» 7 июня и вовсе собрал самую большую аудиторию на играх WNBA с 2007 года. 20 333 зрителя — это на 3,5 тысячи больше, чем в среднем на матчах клуба НБА «Вашингтон Уизардс»! Только вот в основной состав 22-летняя защитница не попала. Теперь у нее появится шанс поехать в Париж — пусть и через отсев кого-то из авторитетных звезд.

Баскетбол
Сборная США по баскетболу
Бриттни Грайнер
1
2
Читайте также
Глушенков забил в первом матче за «Зенит» и передал привет фанатам
Дональд Трамп был ранен в результате покушения на митинге
В раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского подписать капитуляцию
«Я молюсь, чтобы Трамп был на 100% здоров». Конор, Уайт и другие звезды UFC встали горой за Трампа после покушения, он всегда был фанатом и инвестором ММА
Песков назвал итоги саммита НАТО в Вашингтоне угрожающими для России
Захарова сообщила о готовившемся на деньги США покушении на Путина
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Латвия и Литва — мимо Олимпиады. Прибалтам не помогли домашняя площадка и звезда НБА

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости