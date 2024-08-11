Защитник ЦСКА Аврамович признан лучшим оборонительным игроком баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024

Защитник сборной Сербии Алекса Аврамович признан лучшим оборонительным игроком мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024.

На Играх спортсмен набирал в среднем 10,5 очка, а также делал 2,5 подбора, 3,2 передачи и 1,7 перехвата за матч.

Сборная Сербии заняла третье место на Олимпиаде, победив Германию (93:83) в матче за бронзу.

В июле 2024 года Аврамович перешел из «Партизана» в ЦСКА. 29-летний серб подписал контракт с московским клубом на два года.