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Париж-2024

Сегодня, 12:04

Йокич едва держался на ногах на церемонии награждения после бурного празднования бронзы Олимпиады

Алина Савинова
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Центровой «Денвера» и сборной Сербии Никола Йокич выглядел изнуренным на церемонии награждения Олимпиады в Париже.

В субботу, 10 августа, сербы завоевали бронзовые медали в баскетбольном турнире, обыграв в матче за 3-е место команду Германии (93:83), после чего бурно отпраздновали свой успех. На церемонии награждения, которая прошла позже вечером, Йокич с трудом держался на ногах.

В матче с Германией за бронзовые медали Йокич набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 передач. Он стал четвертым игроком в истории баскетбольного турнира на Олимпийских играх, кому за игру удалось оформить трипл-дабл.

Летняя Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Сербии по баскетболу
Никола Йокич
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