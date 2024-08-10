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Сегодня, 14:27

Йокич четвертым в истории смог оформить трипл-дабл на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Никола Йокич (слева, номер «15») в матче против сборной Германии.
Фото Reuters

Центровой «Денвера» и сборной Сербии Никола Йокич стал автором трипл-дабла в матче с Германией за бронзовые медали Олимпиады-2024.

Встреча прошла в субботу, 10 августа, и завершилась со счетом 93:83 в пользу сербов. 29-летний баскетболист набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 10 передач.

Йокич стал четвертым игроком в истории баскетбольного турнира на Олимпийских играх, кому за матч удалось оформить трипл-дабл. Ранее это достижение покорялось Леброну Джеймсу (в 2012 и 2024 годах), советскому баскетболисту Александру Белову (1976) и словенскому разыгрывающему Луке Дончичу (2020).

Йокич также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Сербии по баскетболу
Никола Йокич
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