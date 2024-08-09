В Париже полиция заблокировала пешеходов из-за баскетболистов

Корреспондент «СЭ» стал свидетелем того, как французская полиция и стюарды остановили пешеходов у баскетбольной арены «Берси», не давая им пройти к метро — из-за того, что те якобы блокируют автомобильное движение.

Кроме того, как ожидается, по этой улице проедут автобусы с игроками сборных США и Сербии после полуфинала баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024.

В финале США 11 августа сыграют со сборной Франции, Сербия в матче за бронзу днем ранее встретится с Германией.