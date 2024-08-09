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Сегодня, 00:42

Тренер сборной Сербии Пешич: «Мы не заслужили уважения от судей»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич прокомментировал судейство в полуфинале олимпийского турнира против США (91:95). Сербы упустили лидерство за две минуты до конца встречи.

«В Сербии есть правило: «Тот, кто проиграл, имеет право злиться». Я не злюсь, я горд и разочарован. Но сегодня творились удивительные вещи. Один из лучших игроков мира Йокич лишь четыре штрафных пробил, хотя провел 37 минут на площадке и каждую вторую атаку был с мячом. Мы не заслужили сегодня и на этом турнире уважение от судей. Я всегда говорил игрокам — не тратьте эмоции на разговоры, работайте — и судьи вас наградят. Должен признать, что они нас не наградили», — сказал Пешич.

В финале США 11 августа сыграет со сборной Франции, Сербия в матче за бронзу днем ранее встретится с Германией.

8&nbsp;августа. Сборная США обыграла Сербию (95:91). Сборная США победила Сербию, отыгравшись в последней четверти, и вышла в финал Олимпиады
Баскетбол
Сборная Сербии по баскетболу
Светислав Пешич
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