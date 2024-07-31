Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 20:00

США — Южный Судан: смотреть трансляцию матча турнира Олимпиады по баскетболу

Матч баскетбольного олимпийского турнира США — Южный Судан пройдет 31 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Баскетболисты сборной США.
Фото Global Look Press

Матч группового этапа мужского баскетбольного турнира между сборными США и Южного Судана пройдет в среду, 31 июля, на Олимпиаде-2024. Начало — 22:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня Игр. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. В прямом эфире следить за игрой США — Южный Судан можно на официальном сайте МОК.

На старте Игр в Париже американцы нанесли поражение сборной Сербии (110:84), а баскетболисты Южного Судана одержали победу над Пуэрто-Рико (90:79).

Игры группового этапа проходят с 27 июля по 3 августа. Матчи четвертьфинала состоится 6 августа, полуфинала — 8 августа. Встреча за третье место и финал запланированы на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Олимпиада. Баскетбол (мужчины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

0
Читайте также
Актеры, миллиардеры, короли и чемпионы: Олимпиада в Париже собирает звезд со всего света
Андреева и Шнайдер отреагировали на выход в четвертьфинал Олимпиады-2024
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Германии по баскетболу обыграла Бразилию на Олимпиаде-2024
Новости
RSS RSS
Все новости