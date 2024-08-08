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Баскетбол

Париж-2024

8 августа, 23:48

Сборная США победила Сербию, отыгравшись в последней четверти, и вышла в финал Олимпиады

Сергей Разин
корреспондент
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8 августа. Сборная США обыграла Сербию (95:91).
Фото AFP

Сборная США в полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Сербию со счетом 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15).

Самым результативным на паркете стал американский защитник Стефен Карри, набравший 36 очков и реализовавший 9 трехочковых из 14. Форвард сборной США Леброн Джеймс набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач. У сербского защитника Богдана Богдановича 20 очков.

Американцы до четвертой четверти лишь дважды вели в счете и уступали после третьего отрезка в 13 очков.

В финале США 11 августа сыграет со сборной Франции, Сербия в матче за бронзу днем ранее встретится с Германией.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/2 финала

США — Сербия — 95:91 (23:31, 20:23, 20:22, 32:15)

8 августа. Париж. «Bercy Arena».

Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
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