Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 20:09

Сборная США по баскетболу разгромила Сербию в первом матче на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Сборная США разгромила Сербию в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже — 110:84.

Самым результативным игроком у американцев стал Кевин Дюрант (23 очка), у Сербии — Никола Йокич (20 очков и 8 результативных передач). Форвард сборной США Леброн Джеймс набрал 21 очко и сделал 9 результативных передач.

США набрали 2 очка в группе C. В следующем матче команда Стива Керра сыграет с Южным Суданом 31 июля. Сербия в этот же день встретится с Пуэрто-Рико.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа C

Сербия — США — 84:110 (20:25, 29:33, 16:26, 19:26)

Сербия: Йокич (20 и 8 передач), Богданович (14), Добрич (13), Мичич (11)

США: Дюрант (23), Джеймс (21+9 передач), Холидей (15), Букер (12), Карри (11)

28 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Баскетбол
Сборная Сербии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
Кевин Дюрант
Леброн Джеймс
Никола Йокич
18
6
Читайте также
Елдос Сметов стал первым олимпийским чемпионом Казахстана по дзюдо
Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сербия — США: смотреть трансляцию матча баскетбольного турнира Олимпиады

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости