Американские баскетболистки вышли в финал Олимпийских игр в Париже
Женская сборная США по баскетболу вышла в финал Олимпийских игр 2024 года.
В полуфинале американки обыграли сборную Австралии со счетом 85:64. У США самым результативным игроком стала Бреанна Стюарт — 16 очков. У Австралии больше всех очков набрала Изобель Борлэз — 11.
США сыграет за золото с победителем матча Франция — Бельгия. Австралия встретится с проигравшей сборной в игре за бронзу.
Баскетбол
Олимпийские игры. Женщины
1/2 финала
США — Австралия — 85:64 (20:16, 25:11, 21:13, 19:24)
9 августа. Париж. «Bercy Arena».
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