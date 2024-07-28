Матч 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира Олимпийских игр 2024 года Сербия — США пройдет в воскресенье, 28 июля. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.