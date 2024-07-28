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Париж-2024

Сегодня, 08:15

Сербия — США: время начала и где смотреть трансляцию матча баскетбольного турнира Олимпиады

Матч баскетбольного турнира Олимпиады Сербия — США пройдет 28 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Матч баскетбольного турнира Олимпиады Сербия — США пройдет 28 июля.
Фото Global Look Press
Матч 1-го тура группового этапа баскетбольного турнира Олимпийских игр 2024 года Сербия — США пройдет в воскресенье, 28 июля. Начало игры — в 18:15 по московскому времени.

Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.

Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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