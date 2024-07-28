Сербия — США: время начала и где смотреть трансляцию матча баскетбольного турнира Олимпиады
Матч баскетбольного турнира Олимпиады Сербия — США пройдет 28 июля
Федеральные телеканалы России не показывают Олимпийские игры. Смотреть соревнования можно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию.
Игры четвертьфинала пройдут 6 августа, полуфинала — 8 августа. Матч за третье место и финал запланированы на 10 августа.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.
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