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Сербия — США: смотреть трансляцию матча баскетбольного турнира Олимпиады

Сербия сыграет с США на мужском баскетбольном турнире на Олимпиаде 28 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Сербия сыграет с США на мужском баскетбольном турнире в рамках Олимпийских игр в Париже в воскресенье, 28 июля. Начало — в 18.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня Игр. В России федеральные телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпиады. В прямом эфире следить за игрой Сербия — США можно на официальном сайте МОК.

Сербия и США попали в группу С вместе с Южным Суданом и Пуэрто-Рико. Игры группового этапа пройдут с 27 июля по 3 августа. Матчи четвертьфинала состоится 6 августа, полуфинала — 8 августа. Встреча за третье место и финал запланированы на 10 августа.

Баскетбол
Олимпиада
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