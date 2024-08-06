Сборная Сербии по баскетболу вырвала победу над Австралией и вышла в полуфинал Олимпиады-2024
Сборная Сербии по баскетболу одержала победу над национальной командой Австралии (95:90 ОТ) в четвертьфинале Олимпийских игр-2024.
Сербия отыграла 24-х очковый гандикап. Во второй четверти команда проигрывала со счетом 20:44.
В полуфинале Игр-2024 сербы сыграют с победителем встречи Бразилия — США.
Олимпийский баскетбольный турнир в Париже завершится 10 августа.
Чемпионами турнира в Токио-2020 стала сборная США, обыгравшая французов в решающем матче.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
1/4 финала
Сербия — Австралия — 95:90 ОТ (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8)
Сербия: Йокич (21 + 14 подборов + 8 передач), Богданович (17), Мичич (14).
Австралия: Миллс (26), Гидди (25).
6 августа. Париж. «Bercy Arena».
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