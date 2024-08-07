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Париж-2024

Сегодня, 13:50

Женская сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Женская сборная Австралии обыграла команду Сербии в 1/4 финала баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024 — 85:67.

Самым результативным игроком встречи стала австралийка Аланна Смит, которая набрала 22 очка. У Сербии 17 очков на счету Йованы Ногич.

В полуфинале Игр в Париже Австралия сыграет с победителем матча США — Нигерия.

Олимпийские игры. Женщины

1/4 финала

Сербия — Австралия — 67:85 (19:26, 13:22, 16:24, 19:13)

7 августа. Париж. «Bercy Arena».

Олимпиада
Сборная Австралии по баскетболу
Сборная Сербии по баскетболу
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