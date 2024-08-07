Женская сборная Австралии по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады-2024
Женская сборная Австралии обыграла команду Сербии в 1/4 финала баскетбольного турнира на Олимпийских играх-2024 — 85:67.
Самым результативным игроком встречи стала австралийка Аланна Смит, которая набрала 22 очка. У Сербии 17 очков на счету Йованы Ногич.
В полуфинале Игр в Париже Австралия сыграет с победителем матча США — Нигерия.
Олимпийские игры. Женщины
1/4 финала
Сербия — Австралия — 67:85 (19:26, 13:22, 16:24, 19:13)
7 августа. Париж. «Bercy Arena».
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