Сборная Южного Судана победила команду Пуэрто-Рико в первом туре Олимпиады
Мужская сборная Южного Судана обыграла команду Пуэрто-Рико на групповом этапе Олимпиады в Париже — 90:79.
Наиболее результативным игроком победителей стал защитник Карлик Джонс, который набрал 19 очков.
Самым результативным игроком национальной команды Пуэрто-Рико стал разыгрывающий Хосе Альварадо, набравший 26 очков.
Олимпийские игры в Париже стали первыми Играми, в которых приняла участие сборная Южного Судана.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа C
Южный Судан — Пуэрто-Рико — 90:79 (20:28, 28:26, 23:15, 19:10)
28 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».
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