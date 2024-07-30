Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 14:47

Сборная Испании по баскетболу обыграла Грецию на Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мужская сборная Испании по баскетболу обыграла команду Греции в групповом этапе Олимпиады в Париже — 84:77.

У победителей самым результативным оказался форвард Санти Альдама, в активе которого 19 очков, а также 12 подборов и две передачи.

У греков лучшим оказался Яннис Адетокунбо. В его активе 27 очков, 11 подборов и три передачи.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа A

Испания — Греция — 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21)

30 июля. Париж. Pierre Mauroy Stadium.

0
Читайте также
Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде
МОК восхитился фото бразильского серфингиста Медины на Олимпиаде
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женская сборная США по баскетболу разгромила Японию в первом матче на Олимпиаде-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости