Сборная Испании по баскетболу обыграла Грецию на Олимпиаде в Париже
Мужская сборная Испании по баскетболу обыграла команду Греции в групповом этапе Олимпиады в Париже — 84:77.
У победителей самым результативным оказался форвард Санти Альдама, в активе которого 19 очков, а также 12 подборов и две передачи.
У греков лучшим оказался Яннис Адетокунбо. В его активе 27 очков, 11 подборов и три передачи.
Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа A
Испания — Греция — 84:77 (21:22, 28:13, 13:21, 22:21)
30 июля. Париж. Pierre Mauroy Stadium.
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