Сборная Австралии победила команду Испании в матче первого тура Олимпиады
Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Испании в групповом этапе Олимпиады в Париже — 92:80.
Наиболее результативным игроком австралийской сборной стал форвард Джок Ландейл, набрал 20 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват и две потери.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа A
Австралия — Испания — 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20)
27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».
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