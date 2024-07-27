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Париж-2024

Сегодня, 14:05

Сборная Австралии победила команду Испании в матче первого тура Олимпиады

Виктория Кравченко
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Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Испании в групповом этапе Олимпиады в Париже — 92:80.

Наиболее результативным игроком австралийской сборной стал форвард Джок Ландейл, набрал 20 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват и две потери.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа A

Австралия — Испания — 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20)

27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Олимпиада
Сборная Испании по баскетболу
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