Сборная Австралии победила команду Испании в матче первого тура Олимпиады

Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Испании в групповом этапе Олимпиады в Париже — 92:80.

Наиболее результативным игроком австралийской сборной стал форвард Джок Ландейл, набрал 20 очков, сделал девять подборов, отдал пять передач, а также совершил один перехват и две потери.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа A

Австралия — Испания — 92:80 (31:21, 18:21, 20:18, 23:20)

27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».