Русскую музыку включили в перерыве баскетбольного матча Сербия — США на Олимпиаде

В перерыве полуфинала мужского баскетбольного баскетбольного турнира между Сербией и США организаторы представили французскую балетную труппу.

Она выступила под композицию русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро». Через минуту, правда, танцовщицы продолжили выступление под современную музыку с другой хореографией.

Напомним, на Олимпиаде в Париже запрещены официальные упоминания России.