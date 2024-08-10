Сборная Сербии обыграла команду Германии в матче за бронзовые медали на Олимпиаде

Сборная Сербии по баскетболу завоевала бронзовые медали в матче против Германии на Олимпиаде в Париже. Сербы выиграли со счетом 93:83.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич, он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.

Финальный матч между Францией и США состоится 10 августа на «Аккор Арене». Начало — в 22.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Матч за 3-е место

Германия — Сербия — 83:93 (21:30, 17:16, 25:26, 20:21)

10 августа. Париж. «Bercy Arena».