Женская сборная США вышла в полуфинал Олимпиады
Женская сборная США выиграла у команды Нигерии в 1/4 финала Олимпийских игр-2024 — 88:74.
Американский форвард Эйжа Уилсон оформила дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов.
В полуфинале американские баскетболистки встретятся с командой Австралии, которая победила Сербию (85:67).
Олимпийские игры
Женщины
1/4 финала
Нигерия — США — 74:88 (17:26, 16:26, 15:24, 26:12)
Н: Амукамара (19), Оконкво (17), Калу (16).
С: Уилсон (20 + 11 подборов), Янг (15), Стюарт (13).
7 августа. Париж. «Bercy Arena».
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