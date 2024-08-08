Женская сборная США вышла в полуфинал Олимпиады

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Женская сборная США выиграла у команды Нигерии в 1/4 финала Олимпийских игр-2024 — 88:74.

Американский форвард Эйжа Уилсон оформила дабл-дабл: 20 очков и 11 подборов.

В полуфинале американские баскетболистки встретятся с командой Австралии, которая победила Сербию (85:67).

Олимпийские игры

Женщины

1/4 финала

Нигерия — США — 74:88 (17:26, 16:26, 15:24, 26:12)

Н: Амукамара (19), Оконкво (17), Калу (16).

С: Уилсон (20 + 11 подборов), Янг (15), Стюарт (13).

7 августа. Париж. «Bercy Arena».