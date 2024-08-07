Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 08:26

Леброну Джеймсу нанесли четыре шва после удара локтем в бровь

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс.
Фото Reuters

Форварду сборной США по баскетболу Леброну Джеймсу нанесли четыре шва в районе левого глаза после попадания локтем в матче с Бразилией (122:87) в четвертьфинале Олимпиады.

Инцидент произошел в третьей четверти. После этого 39-летний американец не смог доиграть матч.

«Со мной все нормально. Просто пропустил случайный удар по лицу», — сказал Джеймс после игры.

Всего в этой встрече Джеймс провел на паркете 16 минут 39 секунд, набрал 12 очков, сделал 3 подбора и 9 результативных передач.

Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Порносайт предложил 250 тысяч долларов прыгуну с шестом после поражения на Олимпиаде-2024
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Врезавшуюся в китайского олимпийца журналистку отстранили от работы на ОИ
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Число пострадавших в Курской области в результате атак ВСУ возросло до 28
ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Что известно
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюрант стал рекордсменом сборной США по набранным очкам на Олимпийских играх
Новости
RSS RSS
Все новости