Леброн Джеймс стал первым, кто оформил два трипл-дабла на Олимпиаде

Форвард сборной США Леброн Джеймс стал первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, оформившим трипл-дабл дважды.

На Олимпиаде-2024 39-летний американец в матче 1/2 финала против Сербии (95:91) набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач. Для него это второй трипл-дабл в истории Игр. На Олимпиаде-2012 в Лондоне отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами в матче против Австралии.

Всего в истории Олимпийских игр было четыре трипл-дабл. Помимо Леброна это делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10 передач в матче за СССР против Канады в 1976 году) и Лука Дончич (16 очков, 10 подборов, 18 передач в матче за Словению против Франции в 2021 году).