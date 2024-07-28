Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 01:33

Сборная Канады по баскетболу обыграла Грецию в дебютном матче на Играх-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Канады по баскетболу победила команду Греции в 1-м туре группового турнира Олимпийских игр-2024 — 86:79.

Самым результативным игроком матча стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, который набрал 34 очка. У канадской команды больше всего очков у Ар Джей Барретта — 23.

Канада с 3 очками делит первое место с Австралией (3) в группе А. 30 июля эти команды сыграют друг против друга. Греция (1) находится на третьей строчке, а Испания (1) — на четвертой.

Олимпийские игры. Мужчины

Группа А

Греция — Канада — 79:86 (22:26, 16:22, 22:20, 19:18)

27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Баскетбол
Олимпиада
Сборная Греции по баскетболу
0
Читайте также
Медведев обыграл Хидзикату на старте Олимпиады в Париже
Каждый американский олимпиец получил почти 100 предметов одежды. Их стоимость — около 13 тысяч долларов
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Франции по баскетболу победила Бразилию на Олимпиаде-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости