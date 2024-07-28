Сборная Канады по баскетболу обыграла Грецию в дебютном матче на Играх-2024

Сборная Канады по баскетболу победила команду Греции в 1-м туре группового турнира Олимпийских игр-2024 — 86:79.

Самым результативным игроком матча стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, который набрал 34 очка. У канадской команды больше всего очков у Ар Джей Барретта — 23.

Канада с 3 очками делит первое место с Австралией (3) в группе А. 30 июля эти команды сыграют друг против друга. Греция (1) находится на третьей строчке, а Испания (1) — на четвертой.

Олимпийские игры. Мужчины

Группа А

Греция — Канада — 79:86 (22:26, 16:22, 22:20, 19:18)

27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».