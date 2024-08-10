Гомельский признался, что удивился исполнению «Лебединого озера» на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский отреагировал на исполнение фрагмента балета «Лебединое озеро» в перерыве полуфинального матча мужского баскетбольного турнира между сборными США и Сербии на Олимпиаде в Париже.

«Видел, что показывали кусочек «Лебединого озера». Честно — удивлен, что показали балет Чайковского на этой Олимпиаде. Что ж, хоть какое-то присутствие России было на баскетболе, и хорошо, что зрители восприняли это нормально», — цитирует Гомельского ТАСС.

Матч между сборными США и Сербии прошел 8 августа и завершился победой американцев со счетом 95:91. В перерыве между второй и третьей четвертями организаторы представили французскую балетную труппу. Она выступила под композицию русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро».