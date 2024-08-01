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Тренер Южного Судана Айви — о словах Дюранта: «Это братская любовь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер Южного Судана Ройал Айви прокомментировал слова форварда сборной США Кевина Дюранта в свой адрес в матче 2-го тура группового турнира Олимпиады-2024.

Американцы победили со счетом 103:86, а Дюран сказал Айви, что игроки Судана «не такие уж и крутые».

«Это братская любовь. Я не лгу, я говорю правду. На нем фолили, а он такой: «Играй в баскетбол!» А я такой: «Как мы должны играть в баскетбол? Вы все играете в аут, как будто это футбол». Мы обменялись парой слов, и я пошел дальше. В конце концов, это все братская любовь, и я люблю этого чувака. И знаете, это чувство взаимно. Он мне сказал, что я — конкурент. Я сказал в ответ — придурок», — приводит слова Айви Basketnews.

Сборная США уже гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В 3-м туре группового турнира американцы 3 августа сыграют с Пуэрто-Рико, а Южный Судан встретится с Сербией.

США обыграли Южный Судан (103:86). США обыграли Южный Судан. Карри провалил матч, Эмбиид даже не вышел на паркет

Баскетбол
Олимпиада
Сборная США по баскетболу
Кевин Дюрант
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Дюрант — тренеру Южного Судана: «Вы, ребята, не такие уж и крутые»
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