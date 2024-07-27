Германия обыграла Японию на Олимпиаде-2024

Сборная Германии победила Японию в групповом турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже — 97:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард немцев Франц Вагнер — 22 очка. У японцев больше всех очков набрал Руи Хачимура — 20.

Германия 30 июля сыграет с Бразилией, Япония в этот же день встретится с Францией.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Германия — Япония — 97:77 (28:21, 24:23, 22:17, 23:16)

27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».