Германия обыграла Японию на Олимпиаде-2024
Сборная Германии победила Японию в групповом турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже — 97:77.
Самым результативным игроком встречи стал форвард немцев Франц Вагнер — 22 очка. У японцев больше всех очков набрал Руи Хачимура — 20.
Германия 30 июля сыграет с Бразилией, Япония в этот же день встретится с Францией.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
Группа B
Германия — Япония — 97:77 (28:21, 24:23, 22:17, 23:16)
27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».
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