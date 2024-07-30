Сборная Франции по баскетболу победила Японию в овертайме матча Олимпиады-2024

Сборная Франции по баскетболу обыграла Японию в овертайме матча Олимпийских игр в Париже — 94:90.

Самым результативным игроком встречи стал Юки Кавамура — 29 очков. Руи Хачимура набрал 24 очка. У Франции больше всех очков на свой счет записал Виктор Вембаньяма — 18 очков и 11 подборов.

Франция одержала вторую победу на Олимпиаде. Япония потерпела второе поражение. 2 августа француза сыграют с Германией, японцы в этот день встретятся с Бразилией.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Япония — Франция — 90:94 ОТ (25:32, 19:17, 20:20, 20:15, 6:10)

30 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».