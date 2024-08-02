Сборная Германии по баскетболу победила Францию на Олимпиаде-2024

Сборная Германии по баскетболу обыграла Францию в матче группового турнира Олимпийских игр в Париже — 85:71.

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты немецкой сборной Франц Вагнер и Деннис Шредер, которые набрали по 26 очков. Центровой французской сборной Виктор Вембаньяма отметился 14 очками и 12 подборами.

Германия набрала 6 очков, у Франции — 4 очка. Сборные вышли в плей-офф Олимпиады-2024, заняв первое и второе места в группе B.