Французские баскетболисты обыграли Германию и вышли в финал Олимпиады-2024
Сборная Франции в полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Германию со счетом 73:69.
Самым результативным на паркете стал немецкий защитник Деннис Шредер, набравший 18 очков. У французского форварда Гершона Ябуселе 17 очков.
В финале французы сыграют с победителями матча США — Сербия.
Баскетбол
Олимпийские игры. Мужчины
1/2 финала
Франция — Германия — 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19)
8 августа. Париж. «Bercy Arena».
Новости