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Париж-2024

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Французские баскетболисты обыграли Германию и вышли в финал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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8 августа. Сборная Франции обыграла Германию (73:69).
Фото Reuters

Сборная Франции в полуфинале баскетбольного турнира Олимпиады-2024 обыграла Германию со счетом 73:69.

Самым результативным на паркете стал немецкий защитник Деннис Шредер, набравший 18 очков. У французского форварда Гершона Ябуселе 17 очков.

В финале французы сыграют с победителями матча США — Сербия.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/2 финала

Франция — Германия — 73:69 (18:25, 15:8, 23:17, 17:19)

8 августа. Париж. «Bercy Arena».

Сборная Германии по баскетболу
Сборная Франции по баскетболу
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