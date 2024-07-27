Сборная Франции по баскетболу победила Бразилию на Олимпиаде-2024

Сборная Франции обыграла Бразилию в групповом турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже — 78:66.

Самыми результативными игроками встречи стали французы Виктор Вембаньяма и Николя Батюм — по 19 очков.

Франция набрала 2 очка и сравнялась с Германией в группе B, Бразилия и Япония набрали по 1 очку.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Франция — Бразилия — 78:66 (15:23, 24:13, 18:9, 21:21)

27 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».