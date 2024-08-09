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Париж-2024

Сегодня, 11:24

Бывшая чирлидерша ЦСКА — о балете «Лебединое озеро» на Олимпиаде: «Это было прекрасно!»

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Руководитель департамента внешних коммуникаций РФБ и бывшая участница группы поддержки ЦСКА Анна Резницкая в разговоре с «СЭ» отреагировала на выступление французской балетной труппы под фрагмент из «Лебединого озера» на Олимпиаде.

«Это было прекрасно! Не думаю, что это был какой-то троллинг России со стороны Франции», — сказала Резницкая «СЭ».

В перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира между Сербией и США организаторы представили французскую балетную труппу. Она выступила под композицию русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро».

На Олимпиаде в Париже запрещены официальные упоминания России.

Константин Передерий

Баскетбол
Олимпиада
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