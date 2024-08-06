Бразилия и США сыграют в матче 1/4 финала олимпийского баскетбольного турнира 6 августа

Сборные Бразилии и США сыграют в матче 1/4 финала олимпийского баскетбольного турнира во вторник, 6 августа. Игра пройдет на площадке «Аккор Арены» («Париж Берси») в Париже (Франция). Начало — в 22.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Встречи 1/2 финала баскетбольного турнира пройдут 9 августа. Матч за 3-е место и финал запланированы на 10 августа.

Полностью расписание соревнований по баскетболу среди мужчин и женщин в Париже-2024 читайте в разделе на нашем сайте.