Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 00:18

США переиграли Бразилию и вышли в полуфинал Олимпийских игр

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леброн Джеймс в матче против Бразилии.
Фото AFP

Сборная США выиграла у Бразилии в матче 1/4 финала турнира по баскетболу на Олимпийских играх-2024 — 122:87.

Самым результативным игроком встречи стал бразильский форвард Бруно Кабокло, набравший 30 очков. У американцев больше всего очков набрал атакующий защитник Девин Букер — 18.

В полуфинале американские баскетболисты сыграют против Сербии.

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Бразилия — США — 87:122 (21:33, 15:30, 35:31, 16:28)

Б: Кабокло (30), де Паула (15), Уэртас (9).

С: Букер (18), Эдвардс (17), Эмбиид (14), Дэвис (13 ), Джеймс (12), Дюрант (11).

6 августа. Париж. «Bercy Arena».

Баскетбол
Сборная Бразилии по баскетболу
Сборная США по баскетболу
3
0
Читайте также
Дом Месси на Ибице изуродовали экоактивисты
Борец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баскетбольная сборная Франции обыграла Канаду и вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Леброн Джеймс не доиграл матч Олимпийских игр
Новости
RSS RSS
Все новости