США переиграли Бразилию и вышли в полуфинал Олимпийских игр

Сборная США выиграла у Бразилии в матче 1/4 финала турнира по баскетболу на Олимпийских играх-2024 — 122:87.

Самым результативным игроком встречи стал бразильский форвард Бруно Кабокло, набравший 30 очков. У американцев больше всего очков набрал атакующий защитник Девин Букер — 18.

В полуфинале американские баскетболисты сыграют против Сербии.

Олимпийские игры

Мужчины

1/4 финала

Бразилия — США — 87:122 (21:33, 15:30, 35:31, 16:28)

Б: Кабокло (30), де Паула (15), Уэртас (9).

С: Букер (18), Эдвардс (17), Эмбиид (14), Дэвис (13 ), Джеймс (12), Дюрант (11).

6 августа. Париж. «Bercy Arena».