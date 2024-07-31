Сборная Германии по баскетболу обыграла Бразилию на Олимпиаде-2024

Сборная Германии обыграла Бразилию в матче группового турнира по баскетболу на Олимпийских играх в Париже.

Игра завершилась со счетом 86:73. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий немцев Деннис Шредер — 20 очков и 6 результативных передач.

Германия и Франция набрали по 4 очка в группе B. У Японии и Бразилии — по 2 очка.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Бразилия — Германия — 73:86 (10:22, 30:18, 11:20, 22:26)

30 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».