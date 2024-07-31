Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Баскетбол

Париж-2024

Сегодня, 00:10

Сборная Германии по баскетболу обыграла Бразилию на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Германии обыграла Бразилию в матче группового турнира по баскетболу на Олимпийских играх в Париже.

Игра завершилась со счетом 86:73. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий немцев Деннис Шредер — 20 очков и 6 результативных передач.

Германия и Франция набрали по 4 очка в группе B. У Японии и Бразилии — по 2 очка.

Баскетбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

Бразилия — Германия — 73:86 (10:22, 30:18, 11:20, 22:26)

30 июля. Париж. «Pierre Mauroy Stadium».

Сборная Бразилии по баскетболу
Сборная Германии по баскетболу
1
5
Читайте также
Лучшее фото Олимпийских игр: серфингист взлетел над волной и застыл в воздухе
Американка Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой
Проваливших гендерный тест боксеров допустили до женских соревнований на ОИ
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Франции по баскетболу победила Японию в овертайме матча Олимпиады-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости