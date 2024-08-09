Богданович — о матче против США: «Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили»

Атакующий защитник сборной Сербии Богдан Богданович прокомментировал судейство в полуфинале Олимпийских игр против США (91:95). Сербы упустили лидерство в счете за две минуты до конца.

«Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили. Я не хочу мыслить, как лузер — вот, судейство... Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли. Даже если некоторые решения были не за нас. Мы пытались с ними говорить. Вы видели — после матча они просто моментально ушли. Они даже не стали разговаривать с нами, не пожали руки. Ушли и все», — сказал Богданович.

В финале США 11 августа сыграет со сборной Франции, Сербия в матче за бронзу днем ранее встретится с Германией.