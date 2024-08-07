Четвертьфиналы на женском баскетбольном турнире в Олимпиады-2024 пройдут 7 августа

В среду, 7 августа, на женском баскетбольном турнире в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдут четвертьфиналы.«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Баскетбол на Олимпиаде 2024: расписание и трансляции матчей 1/4 финала у женщин

12:00. Сербия — Австралия

15:30. Испания — Бельгия

19:00. Германия — Франция

22:30. Нигерия — США

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.