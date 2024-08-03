Форвард сборной Греции по баскетболу Адетокумбо: «Мы не хотели покидать Париж, не добившись ни одной победы»

Форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо прокомментировал победу команды над Австралией в матче третьего тура баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже (77:71).

Адетокунбо показал лучшую результативность в этой встрече — на его счету 20 очков, семь подборов, шесть результативных передач.

«Мы не хотели покидать Париж, не добившись ни одной победы. У нас слишком хорошая команда, чтобы уехать вот так, ни разу не победив. И мы сражались. Мы боролись во всех трех матчах. В игре с Австралией у нас не было иных вариантов, кроме как вести борьбу до самого конца», — приводит ESPN слова Адетокумбо.

Благодаря этой победе греки сохранили шансы на попадание в плей-офф соревнований с третьего места. Дальнейшая судьба сборной Греции на олимпийском турнире будет зависеть от результата матча между Сербией и Южным Суданом.