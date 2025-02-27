Евгения Фролкина: «Если бы поехали на Игры в Париж, всех бы победили»

Серебряный призер Олимпиады в Токио в баскетболе 3х3 Евгения Фролкина в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от турнира в этой дисциплине на Играх в Париже и отметила разницу в уровне организации соревнований.

«Как сказал наш тренер, если бы нас допустили во Францию, мы бы там всех победили. (Улыбается.) Хотя уровень все команды показали хороший, и девчонки, и парни. В Токио не было ни Германии, ни Испании, которые на этот раз сыграли в финале, — интересно было бы с ними встретиться. А вот по организации, насколько я слышала, в Японии все было гораздо круче. Даже несмотря на то, что на этот раз игры были со зрителями, а у нас — пустые трибуны», — сказала Фролкина.

Олимпийские медали в Японии взяли Ольга и Евгения Фролкины, Анастасия Логунова и Юлия Лабутина (Козик) — в финале они уступили соперницам из США.