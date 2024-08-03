Китайской бадминтонистке сделали предложение после победы в финале. Это не первый случай на Олимпиаде

Хуан Яцюн позвал замуж коллега.

2 августа сборная Китая стала сильнейшей на олимпийском турнире по бадминтону в миксте. Пара Чжэн Сывэй и Хуан Яцюн разобралась с соперниками из Южной Кореи — Ким Вон Хо и Чон На Ын (21-8, 21-11). Уже после церемонии награждения Яцюн ждал другой сюрприз — еще один член китайской команды Лю Юйчэнь сделал ей предложение.

Юйчэнь встал на одно колено перед девушкой и достал помолвочное кольцо — Яцюн ответила согласием и расплакалась. Происходящее транслировалось на большом экране арены «Порт-де-ла-Шапель» в Париже, благодаря чему болельщики все увидели и отреагировали мощными зарядами поддержки.

«Это заставило меня снова плакать, — прокомментировала спортсменка. — Выиграв титул, также сделала шаг вперед на новый этап своей жизни. Это лето не могло быть более идеальным. Я так счастлива, что у меня нет слов, чтобы описать это».

Лю Юйчэнь также входит в состав китайской сборной: на прошлых Играх завоевал серебряную медаль в мужском парном разряде.

Фото Global Look Press

Прецеденты

Аргентинский гандболист Пабло Симонет сделал предложение с куда меньшим пафосом — еще до начала Олимпиады позвал замуж соотечественницу — хоккеистку на траве Марию Кампу. Зато схожая по масштабу история случилась у французских BMX-райдеров.

Бронзовый призер мужских соревнований Роман Мье сделал предложение австралийке Сае Сакакибаре почти сразу после ее соревнований, которые прошли в один день с заездами Романа. Девушка завоевала золотую медаль. Об отношениях пары известно уже давно, с 2019 года, а теперь молодые люди узаконят свой союз.

«Увидев Саю на подиуме, прослезился, хотя за себя не пролил ни одной слезы, — рассказал Роман. — Очень рад за нее и за себя. Посмотрел на экран, который перестал работать, и не увидел ничего о гонке — только услышал. Когда увидел ее на финише, в глубине души знал, что она выиграет, потому что она лучшая, никаких дискуссий по этому поводу. Сая так много боролась в течение многих лет...»