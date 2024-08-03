Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Бадминтон

Париж-2024

Сегодня, 20:10

Китайской бадминтонистке сделали предложение после победы в финале. Это не первый случай на Олимпиаде

Китайской бадминтонистке сделали предложение после победы в финале Олимпиады-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лю Юйчэнь и Хуан Яцюн.
Фото Global Look Press
Хуан Яцюн позвал замуж коллега.

2 августа сборная Китая стала сильнейшей на олимпийском турнире по бадминтону в миксте. Пара Чжэн Сывэй и Хуан Яцюн разобралась с соперниками из Южной Кореи — Ким Вон Хо и Чон На Ын (21-8, 21-11). Уже после церемонии награждения Яцюн ждал другой сюрприз — еще один член китайской команды Лю Юйчэнь сделал ей предложение.

Юйчэнь встал на одно колено перед девушкой и достал помолвочное кольцо — Яцюн ответила согласием и расплакалась. Происходящее транслировалось на большом экране арены «Порт-де-ла-Шапель» в Париже, благодаря чему болельщики все увидели и отреагировали мощными зарядами поддержки.

«Это заставило меня снова плакать, — прокомментировала спортсменка. — Выиграв титул, также сделала шаг вперед на новый этап своей жизни. Это лето не могло быть более идеальным. Я так счастлива, что у меня нет слов, чтобы описать это».

Лю Юйчэнь также входит в состав китайской сборной: на прошлых Играх завоевал серебряную медаль в мужском парном разряде.

Фото Global Look Press

Прецеденты

Аргентинский гандболист Пабло Симонет сделал предложение с куда меньшим пафосом — еще до начала Олимпиады позвал замуж соотечественницу — хоккеистку на траве Марию Кампу. Зато схожая по масштабу история случилась у французских BMX-райдеров.

Бронзовый призер мужских соревнований Роман Мье сделал предложение австралийке Сае Сакакибаре почти сразу после ее соревнований, которые прошли в один день с заездами Романа. Девушка завоевала золотую медаль. Об отношениях пары известно уже давно, с 2019 года, а теперь молодые люди узаконят свой союз.

Герек Мейнхардт и&nbsp;Ли&nbsp;Кифер, Ноа Лайлс и&nbsp;Джунелл Бромфилд, Россела Фьяминго и&nbsp;Грегорио Палтиньери. Кто не одинок в олимпийской деревне? Главные пары в Париже-2024

«Увидев Саю на подиуме, прослезился, хотя за себя не пролил ни одной слезы, — рассказал Роман. — Очень рад за нее и за себя. Посмотрел на экран, который перестал работать, и не увидел ничего о гонке — только услышал. Когда увидел ее на финише, в глубине души знал, что она выиграет, потому что она лучшая, никаких дискуссий по этому поводу. Сая так много боролась в течение многих лет...»

Олимпиада
1
0
Читайте также
В Феодосии толпа избила российского боксера Дмитрия Двали
Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников на Олимпиаде-2024
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости